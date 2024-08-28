Украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео

Момент уничтожения российского штурмовика Су-25 на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

На Краматорском направлении украинские военные сбили российский штурмовик Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Самолет точным выстрелом из ПЗРК уничтожили воины-зенитчики 28-й механизированной бригады ВСУ.

Как отметили в 28-й ОМБр, на данный момент судьба экипажа неизвестна.

Напомним, что в июле зенитчики 110-й механизированной бригады ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.