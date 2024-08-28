Українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку: у ЗСУ показали відео

На Краматорському напрямку українські військові збили російський штурмовик Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Літак точним пострілом із ПЗРК знищили воїни-зенітники 28-ї механізованої бригади ЗСУ.
Як зазначили у 28-й ОМБр, наразі доля екіпажу невідома.
Нагадаємо, що у липні зенітники 110-ї механізованої бригади ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.
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