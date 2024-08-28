Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Авиация РФ скинула авиабомбу на частный сектор Измайловки на Донетчине: под завалами дома погибла целая семья

28 августа 2024, 09:37

Авиация РФ скинула авиабомбу на частный сектор Измайловки на Донетчине: под завалами дома погибла целая семья

Последствия атаки российской авиации на село Измайловка Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия атаки российской авиации на село Измайловка Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

28 августа ВС РФ скинули авиабомбу на частный сектор села Измайловка Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Средство поражения попало в дом. Под его завалами погибла семья – родители 45 и 53 лет, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под завалов дома достали спасатели.

Напомним, что 27 августа российские войска ударили по окраине Славянска, в результате чего рядом с АЗС на выезде из города загорелись автомобили.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Измайловка
Организации
Армия РФ
Прочее
Война Обстрел Авиабомба Семья Погибшие

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:38
Главное за день: Зеленский рассказал про «план победы». Оккупанты приближаются к Покровску
22:37
Жители оккупированных городов Донецкой области жалуются на телефонных мошенников
21:35
«ДНР»: Трое жителей Горловки пострадали от обстрелов
18:00
В оккупированном Донецке ищут подрядчика, который украл деньги, оставив несколько кварталов без воды
12:34
Армия РФ захватила Новогродовку в Донецкой области — украинские военные
10:58
Из под ареста выпустили фигуранта дела о убийстве «Донецкого ковбоя» Рассела Бентли
23:10
Главное за день: Массовая атака по Украине. Эвакуация из Константиновки
16:32
В оккупированном Антраците Луганской области сгорел пассажирский автобус
12:59
На захваченной Луганщине в больницах отсутствуют свободные места, лекарства и медики для гражданских
11:20
Российские военные штурмуют Новогродовку в Донецкой области — Генштаб ВСУ
07:20
Российские войска продвинулись возле Торецка и в черте города — ISW
23:36
Главное за день: Удар по гостинице в Краматорске. Угольная отрасль и война
23:31
Главное за день: Обмены пленными. Пожар на складе боеприпасов под Воронежем
15:13
Жители оккупации тоже отмечают День независимости Украины — фотоакция
00:09
Главное за день: Армия РФ продвигается к Покровску. Клименко снова приехал на Донбасс
21:44
День шахтера на Донбассе — без шахт, Донецк тонет в мусоре: дайджест ►
20:45
Оккупированная Горловка под обстрелом: в «ДНР» показали последствия
16:23
Беглый министр времен Януковича снова приехал на оккупированный Донбасс
15:01
В оккупированном Донецке не осталось шахт, которые добывают уголь
13:51
В Мариуполе гремели взрывы, поднялся дым
все новости
10:50
Военные РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки
10:49
Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Селидово: есть раненые
10:34
Войска России оккупировали два села и продвинулись в Новогродвке на Донетчине – DeepState
10:07
Дроны ночью атаковали нефтебазу и склад боеприпасов в России: возник масштабный пожар
09:37
Авиация РФ скинула авиабомбу на частный сектор Измайловки на Донетчине: под завалами дома погибла целая семья
09:10
Украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
08:57
Трое жителей Донецкой области пострадали в результате российских обстрелов
23:38
Главное за день: Зеленский рассказал про «план победы». Оккупанты приближаются к Покровску
23:32
Из оккупации вернулись еще 11 детей: 8 из них — с родными в Херсонской области
22:37
Жители оккупированных городов Донецкой области жалуются на телефонных мошенников
21:35
«ДНР»: Трое жителей Горловки пострадали от обстрелов
20:35
Учеников-переселенцев обяжут посещать школу уже с сентября 2025 года
19:45
Для жителей Покровска и громады ужесточили комендантский час
18:34
Графики отключения света будут и в среду, но эксперты прогнозируют улучшения
18:21
«План действий – не дать реализовать это», – Зеленский о намерениях Путина оккупировать весь Донбасс
18:00
В оккупированном Донецке ищут подрядчика, который украл деньги, оставив несколько кварталов без воды
17:44
В трех громадах Донетчины изменили комендантский час
17:18
Остановлена оккупация Харьковщины, Сумщины и Черниговщины: Зеленский о результате Курской операции
16:58
На Курской АЭС возникла опасность «ядерного инцидента» — глава МАГАТЭ
16:13
Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства
все новости
ВИДЕО
Масштабный пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ. Фото: кадр из видео Дроны ночью атаковали нефтебазу и склад боеприпасов в России: возник масштабный пожар
28 августа, 10:07
Момент уничтожения российского штурмовика Су-25 на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
28 августа, 09:10
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ «План действий – не дать реализовать это», – Зеленский о намерениях Путина оккупировать весь Донбасс
27 августа, 18:21
Киевская ГЭС пострадала в результате атаки РФ. Фото: Укргидроэнерго Зеленский прокомментировал российский удар по Киевской ГЭС
27 августа, 15:59
Россия перебросила 30 000 солдат на Курское направление. Фото: скриншот Сырский: Россия сосредотачивает усилия на Покровском направлении, ее цель — выйти на админграницу Донетчины
27 августа, 13:59
Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины. Фото: ГСЧС Массированный обстрел Украины: известно о четырех погибших и более 15 раненых
27 августа, 11:30

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор