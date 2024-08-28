Авиация РФ скинула авиабомбу на частный сектор Измайловки на Донетчине: под завалами дома погибла целая семья

Последствия атаки российской авиации на село Измайловка Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

28 августа ВС РФ скинули авиабомбу на частный сектор села Измайловка Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Средство поражения попало в дом. Под его завалами погибла семья – родители 45 и 53 лет, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под завалов дома достали спасатели.

Напомним, что 27 августа российские войска ударили по окраине Славянска, в результате чего рядом с АЗС на выезде из города загорелись автомобили.