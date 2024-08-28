Авіація РФ скинула авіабомбу на приватний сектор Ізмайлівки на Донеччині: під завалами будинку загинула ціла родина

Наслідки атаки російської авіації на село Ізмайлівка Донецької області. Фото: Донецька обласна прокуратура

28 серпня ЗС РФ скинули авіабомбу на приватний сектор села Ізмайлівка Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Засіб ураження влучив у будинок. Під його завалами загинула родина – батьки 45 та 53 років, а також їхні 17-річний син та дочка 24 років. Їхні тіла з-під завалів будинку дістали рятувальники.

Нагадаємо, що 27 серпня російські війська вдарили по околиці Слов'янська, внаслідок чого поряд з АЗС на виїзді з міста загорілися автомобілі.