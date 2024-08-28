Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Селидово: есть раненые

27 августа примерно в 17:15 российские войска из артиллерии обстреляли город Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

В результате обстрела ранения получили мужчины 1993 и 1969 годов рождения. Пострадавших доставили в ближайшую больницу с переломом костей обеих голеней и осколочным ранением грудной клетки.

Напомним, что 27 августа российские войска ударили по окраине Славянска, в результате чего рядом с АЗС на выезде из города загорелись автомобили.