Російські окупанти з артилерії обстріляли Селидове: є поранені

27 серпня приблизно о 17:15 російські війська з артилерії обстріляли місто Селидове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

Внаслідок обстрілу поранення отримали чоловіки 1993 та 1969 років народження. Постраждалих доправили до найближчої лікарні з переломом кісток обох гомілок та осколковим пораненням грудної клітини.

Нагадаємо, що 27 серпня російські війська вдарили по околиці Слов'янська, внаслідок чого поряд з АЗС на виїзді з міста спалахнули автомобілі.