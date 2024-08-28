Россияне сбросили авиабомбу на центральную часть Купянска, есть раненые

Войска РФ сегодня днем нанесли удар корректируемой авиабомбой (КАБ) по центральной части Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

«Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска», — написал он в своём телеграм-канале.

Отмечается, что к этой минуте известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Повреждены помещения городской администрации.

Ранее сообщалось, что в селе Богуславка Изюмского района Харьковской области в результате авиаудара, нанесенного ВС РФ в ночь на 23 августа, погибли два человека, одна женщина пострадала.