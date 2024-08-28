Росіяни скинули авіабомбу на центральну частину Куп'янська, є поранені

Війська РФ сьогодні вдень завдали удару коригуваною авіабомбою (КАБ) по центральній частині Куп'янська в Харківській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп'янська», — написав він у своєму телеграм-каналі.
Зазначається, що на цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають усю необхідну допомогу.
Пошкоджено приміщення міської адміністрації.
Раніше повідомлялося, що в селі Богуславка Ізюмського району Харківської області внаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ у ніч на 23 серпня, загинули двоє людей, одна жінка постраждала.
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