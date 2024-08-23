Россияне ударили по Харьковщине, есть погибшие и раненые

Харьковская область сегодня подверглась российским обстрелам. Есть погибшие и раненые. Фото: ГСЧС Харьковской области

В селе Богуславка Изюмского района Харьковской области в результате авиаудара, нанесенного ВС РФ в ночь на пятницу, погибли два человека, одна женщина пострадала. Об этом сообщила ГСЧС 23 августа.

«Из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли тела двух погибших: мужчину 1963 года и женщину 1965 года рождения. Также пострадала 78-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Кроме разрушения частных жилых домов авиаудар спровоцировал пожар в здании на площади 80 кв. метров.

К ликвидации последствий авиаудара привлечены 5 единиц техники и 15 сотрудников ГСЧС.

В свою очередь глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате российских ударов по Казачьей Лопани 21 августа погибла женщина 1981 года рождения. Спасатели из-под завалов изъяли тело. Под завалами может находиться еще один человек.

Позже Синегубов сообщил, что российские войска сегодня днем ударили по населённому пункту Купянск-Узловой. Погибли двое людей, ещё как минимум двое пострадали.

Спасательная операция продолжается.