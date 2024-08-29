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Более 30 миллионов гривен: за экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко внесли залог

29 августа 2024, 16:22

Более 30 миллионов гривен: за экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко внесли залог

Экс-начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: ДОВА Экс-начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: ДОВА

28 августа за главу Антимонопольного комитета и экс-начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко внесли залог на сумму 30 миллионов 280 тысяч гривен. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде внесения залога на эту сумму. Кириленко должен был внести залог не позднее пяти дней с момента избрания меры пресечения.

Бывший глава Донецкой ОВА должен сдать свой паспорт и паспорта для выезда за границу. Он обязан носить электронный браслет.

Напомним, что Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов гривен и недостоверном декларировании.

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