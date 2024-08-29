Понад 30 мільйонів гривень: за ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка внесли заставу

Ексначальник Донецької ОВАПавло Кириленко. Фото: ДОВА

28 серпня за главу Антимонопольного комітету та ексначальника Донецької ОВА Павла Кириленка внесли заставу на суму 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

В той же день суд обрав йому запобіжний захід у вигляді внесення застави на цю суму. Кириленко мав внести заставу не пізніше п'яти днів з моменту обрання запобіжного заходу.

Колишній голова Донецької ОВА має здати свій паспорт та паспорти для виїзду за кордон. Він має носити електронний браслет.

Нагадаємо, що Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні більш ніж на 56 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні.