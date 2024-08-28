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Суд избрал меру пресечения экс-главе Донецкой ОВА Павлу Кириленко: его подозревают в незаконном обогащении

28 августа 2024, 13:12

Суд избрал меру пресечения экс-главе Донецкой ОВА Павлу Кириленко: его подозревают в незаконном обогащении

Экс-глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: ДОВА Экс-глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: ДОВА

Высший антикоррупционный суд избрал главе Антимонопольного комитета и экс-председателю Донецкой ОВА Павлу Кириленко меру пресечения в виде внесения залога в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Кириленко не позднее пяти дней с момента избрания меры пресечения должен внести залог. В случае невнесения залога к нему могут применить более суровую меру пресечения.

Бывший глава Донецкой ОВА должен сдать свой паспорт и паспорта для выезда за границу. Он должен носить электронный браслет.

Напомним, что Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов гривен и недостоверном декларировании.

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