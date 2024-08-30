Россияне прицельно обстреляли медиков на Донетчине: разрушен пункт бригады «скорой помощи»

Последствия прицельного удара россиян по медикам на Донетчине. Фото: Минздрав Украины

Российские оккупанты прицельно обстреляли медиков в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В результате прямого попадания в пункт постоянного базирования бригады экстренной медицинской помощи полностью разрушено здание и поврежден автомобиль «скорой». Люди не пострадали.

Напомним, что 30 августа войска России обстреляли город Курахово на Донетчине, в результате чего пять человек получили ранения.