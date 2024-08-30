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Росіяни прицільно обстріляли медиків на Донеччині: зруйнований пункт бригади «швидкої допомоги»

30 серпня 2024, 17:11

Росіяни прицільно обстріляли медиків на Донеччині: зруйнований пункт бригади «швидкої допомоги»

Наслідки прицільного удару росіян по медиках на Донеччині. Фото: МОЗ України Наслідки прицільного удару росіян по медиках на Донеччині. Фото: МОЗ України

Російські окупанти прицільно обстріляли медиків в Донцькій області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Внаслідок прямого влучання в пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги повністю зруйнована будівля та пошкоджений автомобіль «швидкої». Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 30 серпня війська Росії обстріляли місто Курахове на Донеччині, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

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