СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко

Путинский куратор оккупированных территорий Украины Сергей Кириенко. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, способствующего войне против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Чиновник уже много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.

После начала полномасштабного вторжения России глава Кремля назначил Кириенко куратором временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Там он координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в кадровых вопросах.

Начиная с мая 2022 года, именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в законодательное поле России. В частности, Кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов и отвечал за итоги «голосования». А осенью 2023 года он лично вручал Леониду Пасечнику, Владимиру Сальдо и Денису Пушилину «документы» на назначение их руководителями местных оккупационных органов России.

Также фигурант уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, навязывающих идеологию «русского мира» на оккупированных территориях.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Кириенко о заочном подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны);

ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой ​​в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию России против Украины, совершенные должностным лицом повторно с использованием СМИ);

ч. 1, 2 ст. 332-2 (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска через государственную границу Украины, совершенное повторно).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против украинского государства.

Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику.