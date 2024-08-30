Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко

30 августа 2024, 23:20

СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко

Путинский куратор оккупированных территорий Украины Сергей Кириенко. Фото: российские СМИ Путинский куратор оккупированных территорий Украины Сергей Кириенко. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, способствующего войне против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Чиновник уже много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.

После начала полномасштабного вторжения России глава Кремля назначил Кириенко куратором временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Там он координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в кадровых вопросах.

Начиная с мая 2022 года, именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в законодательное поле России. В частности, Кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов и отвечал за итоги «голосования». А осенью 2023 года он лично вручал Леониду Пасечнику, Владимиру Сальдо и Денису Пушилину «документы» на назначение их руководителями местных оккупационных органов России.

Также фигурант уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, навязывающих идеологию «русского мира» на оккупированных территориях.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Кириенко о заочном подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны);
  • ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой ​​в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию России против Украины, совершенные должностным лицом повторно с использованием СМИ);
  • ч. 1, 2 ст. 332-2 (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска через государственную границу Украины, совершенное повторно).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против украинского государства.

Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Денис Пушилин Леонид Пасечник Сергей Кириенко Владимир Сальдо
Организации
СБУ
Прочее
Война Референдум Оккупация Куратор Подозрение
Другое
Луганская область Донецкая область Запорожская область Херсонская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
18:32
Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах
16:48
В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября
15:44
ДТП в Донецке: две машины сгорели, есть пострадавшие
11:15
Российские военные 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:07
С оккупированных Россией территорий в Украину вернулись 14 детей
08:45
Ночью дроны атаковали три региона РФ и оккупированный Крым
23:26
Главное за день: Продвижения росармии на покровском направлении. В РФ вторые сутки горит нефтебаза
21:44
«Суд» вынес «приговор» жительнице Луганщины, которую оккупанты обвинили в подрыве экс-финансиста главы группировки «ЛНР»
17:30
Бойцы 24 ОМБр и ресурс DeepState опровергли информацию о 40-процентном контроле Часов Яра войсками РФ
13:40
На терриконе в районе Михайловки в Покровском районе украинские военные дроном сбили флаг РФ
12:47
За прошедшие сутки войска РФ ударили по двенадцати населенным пунктам Донецкой области
11:59
Армия РФ продвинулась в Новогродовке, Торецке и Михайловке Донецкой области — DeepState
11:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
09:59
В 24-й бригаде рассказали о ситуации в Часов Яре
23:40
Главное за день: Росармия пытается взять Угледар в кольцо. БПЛА атаковали нефтебазы в РФ
19:58
Нардеп Безуглая рассказала, как российские войска прорвались в Новогродовку и Селидово
17:12
Партизаны устроили серию диверсий на новой железной дороге из России в оккупированный Мариуполь: кадры
16:39
На Крымском мосту россияне разместили «Панцирь-С1»
все новости
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
22:28
ВСУ разбили штурмовую группу войск России на Торецком направлении: взяты в плен несколько оккупантов
21:56
Под огнем российских войск: в Селидово полицейские спасли семью с ребенком
21:23
Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ. Кто назначен исполняющим обязанности
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
19:34
Десантники ВСУ отбили массированное наступление армии РФ на Кураховском направлении: разгромлена колонна бронетехники
18:32
Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах
17:11
Россияне прицельно обстреляли медиков на Донетчине: разрушен пункт бригады «скорой помощи»
16:49
Россияне ударили по центру Харькова, есть погибшие и раненые
16:48
В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября
16:17
Донецкая ОГА приглашает школьников и их родители провести Первый звонок в режиме онлайн
15:44
ДТП в Донецке: две машины сгорели, есть пострадавшие
14:51
Обстрел Курахово: 5 человек ранены, под завалами могут быть люди
14:50
В Киеве три человека скончались от лихорадки Западного Нила, передаваемой укусами комаров
13:44
США присоединились к расследованию причин катастрофы F-16 в Украине
13:44
С 2025 года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз
12:29
Четыре энергоблока украинских атомных станций оказались обесточены в результате российской атаки 26 августа
11:43
Силы ПВО сбили 12 из 18 ударных БПЛА России
11:15
Российские военные 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:57
Завершен ремонт водовода: когда будет полноценное снабжение Дружковки и Константиновки
все новости
ВИДЕО
Пленные российские военные на Торецком направлении. Фото: кадри из видео ВСУ разбили штурмовую группу войск России на Торецком направлении: взяты в плен несколько оккупантов
30 августа, 22:28
Спасение семьи в Селидово. Фото: кадр из видео Под огнем российских войск: в Селидово полицейские спасли семью с ребенком
30 августа, 21:56
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ► РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
30 августа, 21:16
Массированное наступление российской армии на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Десантники ВСУ отбили массированное наступление армии РФ на Кураховском направлении: разгромлена колонна бронетехники
30 августа, 19:34
Пожар в многоэтажном доме Харькова после российского удара. Скриншот видео Россияне ударили по центру Харькова, есть погибшие и раненые
30 августа, 16:49
Последствия ДТП в Донецке. Фото: ДАН ДТП в Донецке: две машины сгорели, есть пострадавшие
30 августа, 15:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор