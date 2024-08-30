СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, способствующего войне против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Чиновник уже много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение.
После начала полномасштабного вторжения России глава Кремля назначил Кириенко куратором временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Там он координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в кадровых вопросах.
Начиная с мая 2022 года, именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в законодательное поле России. В частности, Кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов и отвечал за итоги «голосования». А осенью 2023 года он лично вручал Леониду Пасечнику, Владимиру Сальдо и Денису Пушилину «документы» на назначение их руководителями местных оккупационных органов России.
Также фигурант уполномочен на координацию медиа-ресурсов Кремля, навязывающих идеологию «русского мира» на оккупированных территориях.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Кириенко о заочном подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против украинского государства.
Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику.
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