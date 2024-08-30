СБУ повідомила про підозру путінському куратору окупованих територій України Сергію Кірієнку

Путінський куратор окупованих територій України Сергій Кірієнко. Фото: російські ЗМІ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, який сприяє війні проти України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Чиновник уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії голова Кремля призначив Кірієнка куратором тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема у кадрових питаннях.

Починаючи з травня 2022 року, саме Кірієнко займається абсолютно всіма сферами примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в законодавче поле Росії. Зокрема, Кірієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів та відповідав за підсумки «голосування». А восени 2023 року він особисто вручав Леоніду Пасічнику, Володимиру Сальдо та Денису Пушиліну «документи» на призначення їх керівниками місцевих окупаційних органів Росії.

Також фігурант уповноважений на координацію медіа-ресурсів Кремля, які нав'язують ідеологію «російського миру» на окупованих територіях.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кирієнку про заочну підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);

ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання збройної агресії РФ проти України, розпочатої в 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України, вчинені посадовцем повторно з використанням ЗМІ);

ч. 1, 2 ст. 332-2 (перетин державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України, вчинений повторно).

Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти української держави.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику.