СБУ повідомила про підозру путінському куратору окупованих територій України Сергію Кірієнку

Служба безпеки України зібрала доказову базу на першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, який сприяє війні проти України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Чиновник уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії голова Кремля призначив Кірієнка куратором тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема у кадрових питаннях.
Починаючи з травня 2022 року, саме Кірієнко займається абсолютно всіма сферами примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в законодавче поле Росії. Зокрема, Кірієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів та відповідав за підсумки «голосування». А восени 2023 року він особисто вручав Леоніду Пасічнику, Володимиру Сальдо та Денису Пушиліну «документи» на призначення їх керівниками місцевих окупаційних органів Росії.
Також фігурант уповноважений на координацію медіа-ресурсів Кремля, які нав'язують ідеологію «російського миру» на окупованих територіях.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кирієнку про заочну підозру за статтями Кримінального кодексу України:
Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти української держави.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику.
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