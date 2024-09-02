Сили ППО України збили 22 ракети та 20 «Шахедів»

У ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській, Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
Внаслідок бойової роботи Сил оборони України збито:
У командуванні ПС ЗСУ зазначили, що в результаті активної протидії одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей.
«Бойова робота велася у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.
Нагадаємо, війська РФ обстріляли Харків, також армія російських загарбників 19 разів атакувала населені пункти Донецької області за добу.
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