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Сили ППО України збили 22 ракети та 20 «Шахедів»

02 вересня 2024, 09:50

Сили ППО України збили 22 ракети та 20 «Шахедів»

Пошкодження у Києві після ракетної атаки окупантів РФ. Фото: КМВА Пошкодження у Києві після ракетної атаки окупантів РФ. Фото: КМВА

У ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській, Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

  • 16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей;
  • 14 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл.;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Білгородської обл.;
  • 1 ракета невстановленого типу із Білгородської обл.;
  • 23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» з Приморсько-Ахтарська - РФ.

Внаслідок бойової роботи Сил оборони України збито:

  • 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

У командуванні ПС ЗСУ зазначили, що в результаті активної протидії одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей.

«Бойова робота велася у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Нагадаємо, війська РФ обстріляли Харків, також армія російських загарбників 19 разів атакувала населені пункти Донецької області за добу.

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