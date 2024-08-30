ВСУ разбили штурмовую группу войск России на Торецком направлении: взяты в плен несколько оккупантов

Пленные российские военные на Торецком направлении. Фото: кадри из видео

Воины специального батальона «Шквал» и 5-го стрелкового батальона разбили штурмовую группу оккупантов на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 28-й механизированной бригады ВСУ.

Также во время зачистки населенного пункта украинские бойцы взяли в плен трех российских штурмовиков.

«Дальше была не менее сложная задача – эвакуация. Враг непрерывно бил по населенному пункту из артиллерии, хотя знал о присутствии своих солдат в нем. Оказав пленникам медицинскую помощь, наши воины дождались сумерек и вытащили оккупантов из-под ударов их же «побратимов». Теперь эта троица поможет нам вернуть украинцев домой», – отметили в 28-й ОМБр.

Напомним, что десантники ВСУ отбили массированное наступление армии РФ на Кураховском направлении, в результате разгромлена колонна бронетехники оккупантов.