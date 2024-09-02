Військовослужбовці знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямі

Українські військовослужбовці продовжують атакувати російських окупантів на Покровському напрямі. Нещодавно стало відомо, що Сили оборони ліквідували штурмовиків, котрі хотіли десантуватися. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.



За даними Півненка, це робота 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг».



«На відео момент влучання українського танка по штурмовиках РФ під час їхньої спроби десантуватись з БТР», — зазначив він.



Раніше ми писали, що воїни спеціального батальйону «Шквал» та 5-го стрілецького батальйону розбили штурмову групу окупантів на Торецькому напрямку.