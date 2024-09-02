Минобороны одобрило к поставке в ВСУ украинский бронетранспортер «Хорунжий»

Министерство обороны Украины допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер «Хорунжий», который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Корпус нового украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегают десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.
Напомним, Силы обороны впервые применили украинскую баллистическую ракету.
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