Минобороны одобрило к поставке в ВСУ украинский бронетранспортер «Хорунжий»

Бронетранспортеры Хорунжий будут поставлять на передовую. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер «Хорунжий», который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Корпус нового украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегают десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.



Напомним, Силы обороны впервые применили украинскую баллистическую ракету.