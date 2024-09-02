Міноборони схвалило до постачання до ЗСУ український бронетранспортер «Хорунжий»

Бронетранспортери Хорунжий поставлятимуть на передову. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до постачання до ЗСУ вітчизняного бронетранспортера «Хорунжий», який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Корпус нового українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси.Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігають десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дизельний двигун потужністю 330 кінських сил розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу більш ніж півтисячі кілометрів.



Нагадаємо, Сили оборони вперше застосували українську балістичну ракету.