В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено

Диверсия на железной дороге в оккупированном Мариуполе. Фото: «Спротив»

В оккупированном Мариуполе партизаны сожгли трансформатор на железнодорожной ветке. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета со ссылкой на партизанское движение «Спротив».

Ею активно пользуются российские военные для перевозки техники.

В результате диверсии движение поездов приостановлено. По словам партизан, восстановление трансформатора займет немало времени.

Напомним, что в августе партизаны устроили серию диверсий на новой железной дороге из России в Мариуполь.