В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці: рух поїздів призупинений

Диверсія на залізниці в окупованому Маріуполі. Фото: «Спротив»

В окупованому Маріуполі партизани спалили трансформатор на залізничній гілці. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради з посиланням на партизанський рух «Спротив».

Нею активно користуються російські військові для перевезення техніки.

Внаслідок диверсії рух поїздів призупинений. За словами партизанів, відновлення трансформатора займе чимало часу.

Нагадаємо, що у серпні партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до Маріуполя.