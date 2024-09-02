В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці: рух поїздів призупинений

В окупованому Маріуполі партизани спалили трансформатор на залізничній гілці. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради з посиланням на партизанський рух «Спротив».
Нею активно користуються російські військові для перевезення техніки.
Внаслідок диверсії рух поїздів призупинений. За словами партизанів, відновлення трансформатора займе чимало часу.
Нагадаємо, що у серпні партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до Маріуполя.
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