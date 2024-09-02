ВСУ в Курской области взяли в плен более 600 российских военных — Зеленский

Благодаря Курской операции Украина пополняет обменный фонд, было захвачено более 600 российских военных. Благодаря этому есть возможность обмена украинских солдат, которые находятся в российском плену. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».



«Что касается Курской операции обменов, а обмены на фонд пополняются и обмены пошли. И не просто так. У нас есть обмены из-за того, что у нас есть кого обменивать на наших ребят, которые находятся в плену. Мы захватили более 600 человек, и есть кем менять наших», — заявил Зеленский на брифинге в Запорожье.



Президент считает, что Курская операция может повлиять на ситуацию на Покровском и Турецком направлении, где «возможно уменьшение заострения из-за уменьшения количества российских войск».



Однако ситуация на этих направлениях остается напряженной, поскольку главной целью РФ остается тотальная оккупация Донецкой и Луганской областей.