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Начинаются переговоры между Украиной и РФ по обмену военнопленными из Курской области — FT

15 августа 2024, 14:22

Начинаются переговоры между Украиной и РФ по обмену военнопленными из Курской области — FT

Между Украиной и Россией начались переговоры по обмену пленными из Курской области РФ. Фото: соцсети Между Украиной и Россией начались переговоры по обмену пленными из Курской области РФ. Фото: соцсети

Украина и Россия начинают переговоры по обмену военнопленными из Курской области. Об этом сегодня сообщило британское издание Financial Times.

Отмечается, что в украинской разведке подтвердили проведение работы над подготовкой обмена.

Количество российских военных, взятых ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается. По данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях человек, добавляет издание.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне продвижения ВСУ в Курской области.

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