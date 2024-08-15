Россия впервые обратилась к Украине по поводу обмена пленными — Лубинец

Россия обратилась к Украине по обмену пленными, причем событие произошло на восьмой день прорыва ВСУ в Курской области. Инициатором общения была Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. О деталях общения с представительницей российского правительства Уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Лубинец рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Лубинец заявил, что разговор с Москальковой состоялся после ряда заявления Кремля о прекращении любого обмена после начала боев на Курщине. Омбудсмен заверил, что Украина придерживается международного гуманитарного права в отношении военнопленных. Вместе с тем информацию о них регулярно получают представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Также он пояснил, что разговор состоялся по инициативе РФ и это связано с ситуацией в Курской области. О других деталях общения омбудсмен не упоминал.

«В любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции», — сказал Лубинец журналистам.

В телегам-канале Татьяны Москальковой не отыскалось заявлений по ситуации с россиянами, которые попали в плен на территории РФ. Также нет сообщений об инициативе обмена в государственных росСМИ.

Напомним, 14 августа президент Украины Владимира Зеленский заявил, что за прошедшие сутки ВСУ взяли в плен более 100 военнослужащих РФ в Курской области.