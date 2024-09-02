ЗСУ в Курській області взяли в полон понад 600 російських військових — Зеленський

Завдяки Курській операції Україна поповнює обмінний фонд, було захоплено понад 600 російських військових. Завдяки цьому є можливість обміну українських солдатів, які перебувають у російському полоні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс-Україна».



«Щодо Курської операції обмінів, а обміни на фонд поповнюються та обміни пішли. І не так просто. У нас є обміни через те, що у нас є когось обмінювати на наших хлопців, які перебувають у полоні. Ми захопили понад 600 людей, і є ким міняти наших», — заявив Зеленський на брифінгу у Запоріжжі.



Президент вважає, що Курська операція може вплинути на ситуацію на Покровському та Турецькому напрямках, де «можливе зменшення загострення через зменшення кількості російських військ».



Однак ситуація на цих напрямках залишається напруженою, оскільки головною метою РФ залишається тотальна окупація Донецької та Луганської областей.