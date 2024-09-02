Российский удар по Харькову: что известно к вечеру

К вечеру 2 сентября число пострадавших в результате российских авиаударов, нанесенных по Харькову выросло. По состоянию на 18:10 пострадали 13 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 15.30 оккупанты ударили по Купянску. Погибла 78-летняя женщина.

В Харькове под удар попало одно высшее учебное заведение.

В последнюю неделю августа Харьков стал украинским городом, по которому Россия нанесла наибольшее число ударов. Так, 31 августа погибли 7 харьковчан. Ранения получили 77 человек, из них 18 детей.