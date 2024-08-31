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Массированный обстрел Харькова: количество погибших возросло до семи человек, раненых – до 77

31 августа 2024, 00:20

Массированный обстрел Харькова: количество погибших возросло до семи человек, раненых – до 77

Последствия массированного обстрела Харькова. Фото: ГСЧС Последствия массированного обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

В результате удара по Харькову количество погибших возросло до семи человек, из них подросток 2009 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Ранения получили 77 человек, из них 18 детей.

На месте попадания авиабомбы продолжают работать подразделения ГСЧС. Спасатели тушат пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы. Организовано освещение места происшествия.

Напомним, что 30 августа российская авиация скинула пять авиабомб на несколько районов Харькова.

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