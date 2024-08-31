Массированный обстрел Харькова: количество погибших возросло до семи человек, раненых – до 77

В результате удара по Харькову количество погибших возросло до семи человек, из них подросток 2009 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Ранения получили 77 человек, из них 18 детей.
На месте попадания авиабомбы продолжают работать подразделения ГСЧС. Спасатели тушат пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы. Организовано освещение места происшествия.
Напомним, что 30 августа российская авиация скинула пять авиабомб на несколько районов Харькова.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях