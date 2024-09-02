Російський удар по Харкову: що відомо надвечір

Увечері 2 вересня кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів, завданих Харкову, зросла. Станом на 18.10 постраждали 13 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
О 15.30 окупанти вдарили по Куп'янську. Загинула 78-річна жінка.
У Харкові удару зазнав один вищий навчальний заклад.
В останній тиждень серпня Харків став українським містом, по якому Росія завдала найбільшої кількості ударів. Так, 31 серпня загинуло 7 харків'ян. Поранення отримали 77 осіб, із них 18 дітей.