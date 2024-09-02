Зеленский поддержал санкции против более 200 граждан РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны, которыми поддержал санкции против ряда физических лиц из Украины и РФ.



Соответствующие указы №601/2024 и 602/2024 от 2 сентября опубликованы на сайте главы государства.



В частности, указом №602/2024 санкции введены против 74 граждан РФ сроком на 10 лет. А указом №601/2024 — против 164 граждан Украины, РФ и лиц с двойным гражданством на тот же срок.



Также обновлены санкции против главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Ему на 10 лет заблокированы активы, запрещены торговые операции, покупка земли и выведение капиталов за пределы Украины, он также лишен всех наград.



Среди 73 российских юридических лиц — аэропорты «Домодедово Эрфилд», «Внуково», «Нижний Новгород» и другие.