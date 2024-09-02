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Зеленський підтримав санкції проти понад 200 громадян РФ та України

02 вересня 2024, 21:05

Зеленський підтримав санкції проти понад 200 громадян РФ та України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони, якими підтримав санкції проти низки фізичних осіб з України та РФ.

Відповідні укази №601/2024 і 602/2024 від 2 вересня опубліковано на сайті глави держави.

Зокрема, указом №602/2024 санкції запроваджено проти 74 громадян РФ терміном на 10 років. А указом №601/2024 — проти 164 громадян України, РФ та осіб із подвійним громадянством на той самий строк. 

Також оновлено санкції проти голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Йому на 10 років заблоковано активи, заборонено торговельні операції, купівлю землі та виведення капіталів за межі України, його також позбавлено всіх нагород.

Серед 73 російських юридичних осіб — аеропорти «Домодєдово Ерфілд», «Внуково», «Нижній Новгород» та інші.

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