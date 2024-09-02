«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком

В группировке «ДНР» заявили об одном пострадавшем мирном жителе оккупированной территории за сутки. Житель поселка Александровка пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Однако не указано, взрыв произошел от установленной ранее мины или боеприпаса, которым выстрелили по территории поселка.



Мужчине оказали медпомощь.



В оккупированной Горловке в результате обстрелов повреждено два жилых домостроения, а также школа и линия электропередач.