«ДНР» заявила про поранення мешканця селища під Донецьком

В угрупуванні «ДНР» заявили про одного постраждалого мирного мешканця окупованої території за добу. Мешканець селища Олександрівка постраждав внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Проте не вказано, чи вибух стався від встановленої раніше міни або боєприпасу, яким вистрілили по території селища.



Чоловіку надали медичну допомогу.



В окупованій Горлівці внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, а також школу та лінію електропередач.