В России сообщили об атаке беспилотников на аэродром в Твери

Военный аэродром в российский Твери атаковали ударные дроны. Фото: Defense News

Российскую Тверскую область атаковали ударные беспилотники. Дроны пытаются ударить по аэродрому на окраине областного центра. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщают российские издания.

«Дроны атаковали Тверь, под ударом, вероятно, военный аэродром», — говорится в сообщении канала ВЧК-ОГПУ.

Местные паблики сообщают об атаке БпЛА в районе Мигалова.

Как пишут в пабликах, в 22.50 местные жители заметили по меньшей мере один летящий в сторону аэродрома Мигалово беспилотник. Перед этим был слышен звук пролета БпЛА.

По дрону открыли огонь из автоматов, работает ПВО.

Напомним, в ночь на 30 августа дроны атаковали три региона России и оккупированный Крым.