У Росії повідомили про атаку безпілотників на аеродром у Твері

Військовий аеродром у російській Твері атакували ударні дрони. Фото: Defense News

Російську Тверську область атакували ударні безпілотники. Дрони намагалися вдарити по аеродрому на околиці обласного центру. Про це у вівторок, 3 вересня, повідомляють російські видання.

«Дрони атакували Твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром», — йдеться в повідомленні каналу ВЧК-ОГПУ.

Місцеві паблики повідомляють про атаку БпЛА у районі Мигалова.

Як пишуть у пабликах, о 22:50 місцеві жителі помітили щонайменше один безпілотник, що летить у бік аеродрому Мігалово. Перед цим було чути звук прольоту БпЛА.

По дрону відкрили вогонь із автоматів, працює ППО.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня дрони атакували три регіони Росії та окупований Крим.