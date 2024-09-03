У Росії повідомили про атаку безпілотників на аеродром у Твері

Російську Тверську область атакували ударні безпілотники. Дрони намагалися вдарити по аеродрому на околиці обласного центру. Про це у вівторок, 3 вересня, повідомляють російські видання.
«Дрони атакували Твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром», — йдеться в повідомленні каналу ВЧК-ОГПУ.
Місцеві паблики повідомляють про атаку БпЛА у районі Мигалова.
Як пишуть у пабликах, о 22:50 місцеві жителі помітили щонайменше один безпілотник, що летить у бік аеродрому Мігалово. Перед цим було чути звук прольоту БпЛА.
По дрону відкрили вогонь із автоматів, працює ППО.
Нагадаємо, в ніч на 30 серпня дрони атакували три регіони Росії та окупований Крим.
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