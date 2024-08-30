Ночью дроны атаковали три региона РФ и оккупированный Крым

Ночью и утром беспилотники атаковали три области России и оккупированный Крым. Фото: Минобороны РФ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром 30 августа сообщил, что на окраине города сбиты четыре беспилотника.

«Сегодня утром на окраине города Калуга силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он.

От Калуги до украинской границы — около 250 километров.

По данным Минобороны РФ, в Брянской области были сбиты 11 беспилотников, четыре в Калужской, два в оккупированном Россией Крыму и один в Белгородской области. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дронами были атакованы три населенных пункта региона — село Петровка, село Бочковка и поселок Горьковский. Повреждения получили частные дома и сельхозпредприятие.

Во временно оккупированном Крыму взрывы прогремели в районе аэродрома Кировское, а также возле города Джанкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

По словам очевидцев, над Кировским прогремели четыре взрыва: три в районе аэродрома и один над местной железнодорожной станцией. Также один взрыв был слышен в районе Джанкоя.

О пострадавших не сообщается.