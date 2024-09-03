Украинские десантники отбили наступление колонны техники РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео

Наступление колонны техники РФ на украинские позиции на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты при поддержке техники пошли в атаку на позиции бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОДШБр.

Аэроразведчики бригады обнаружили колонну еще далеко на подступах к украинским позициям. Россиян сразу встретили артиллеристы и операторы ударных дронов. В итоги оккупанты начали разворачивать технику и убегать с поля боя. Несколько захватчиков ликвидировали.

Напомним, что ранее на Кураховском направлении десантники 79-й ОДШБр отбили штурмы и уничтожили несколько групп армии РФ.