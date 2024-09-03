Українські десантники відбили наступ колони техніки РФ на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео

Наступ колони техніки РФ на українські позиції на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські окупанти за підтримки техніки пішли в атаку на позиції бійців 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОДШБр.

Аеророзвідники бригади виявили колону ще далеко на підступах до українських позицій. Росіян одразу зустріли артилеристи та оператори ударних дронів. У підсумку окупанти почали розгортати техніку та тікати з поля бою. Декілька загарбників ліквідували.

Нагадаємо, що раніше на Курахівському напрямку десантники 79-ї ОДШБр відбили штурми та знищили кілька груп армії РФ.