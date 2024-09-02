Десантники ВСУ отбили штурмы россиян на Кураховском направлении: уничтожены несколько групп армии РФ

Уничтожения штурмовых групп ВС РФ на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отбили российские штурмы на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОМБр.

После значительных потерь россияне существенно ограничили применение бронетехники. Вместо этого они бросают в атаку пехоту.

Подразделения артиллерии и операторы ударных дронов ВСУ уничтожили несколько штурмовых групп армии РФ еще далеко на подступах к передовым украинским позициям.

Напомним, что украинские военнослужащие уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении.