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Десантники ВСУ отбили штурмы россиян на Кураховском направлении: уничтожены несколько групп армии РФ

02 сентября 2024, 15:09

Десантники ВСУ отбили штурмы россиян на Кураховском направлении: уничтожены несколько групп армии РФ

Уничтожения штурмовых групп ВС РФ на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Уничтожения штурмовых групп ВС РФ на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отбили российские штурмы на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОМБр.

После значительных потерь россияне существенно ограничили применение бронетехники. Вместо этого они бросают в атаку пехоту.

Подразделения артиллерии и операторы ударных дронов ВСУ уничтожили несколько штурмовых групп армии РФ еще далеко на подступах к передовым украинским позициям.

Напомним, что украинские военнослужащие уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении. 

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