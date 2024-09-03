В Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета: он в реанимации

«Глава» оккупационного горсовета Мариуполя Олег Носенко. Фото: пророссийские СМИ

В оккупированном Мариуполе неизвестные совершили покушение на так называемого «председателя Мариупольского городского совета» Олега Носенко. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, Носенко после удара тупым предметом в область затылка находится в реанимации в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

«Относительно подробностей, тупой предмет – обычный кирпич в затылок по улице Спортивной», – рассказал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя намекнул, что за покушением стоят партизаны.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге, в результате чего движение поездов приостановлено.