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У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації

03 вересня 2024, 17:44

У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації

«Глава» окупаційної міськради Маріуполя Олег Носенко. Фото: проросійські ЗМІ «Глава» окупаційної міськради Маріуполя Олег Носенко. Фото: проросійські ЗМІ

В окупованому Маріуполі невідомі вчинили замах на так званого «голову Маріупольської міської ради» Олега Носенка. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Носенко після удару тупим предметом в область потилиці знаходиться в реанімації у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою.

«Щодо подробиць, тупий предмет – звичайна цегла в потилицю по вулиці Спортивній», – розповів Андрющенко.

Радник мера Маріуполя натякнув, що за замахом стоять партизани.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці, внаслідок чого рух поїздів призупинено.

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