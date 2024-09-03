У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації

«Глава» окупаційної міськради Маріуполя Олег Носенко. Фото: проросійські ЗМІ

В окупованому Маріуполі невідомі вчинили замах на так званого «голову Маріупольської міської ради» Олега Носенка. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Носенко після удару тупим предметом в область потилиці знаходиться в реанімації у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою.

«Щодо подробиць, тупий предмет – звичайна цегла в потилицю по вулиці Спортивній», – розповів Андрющенко.

Радник мера Маріуполя натякнув, що за замахом стоять партизани.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці, внаслідок чого рух поїздів призупинено.