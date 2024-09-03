У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації

В окупованому Маріуполі невідомі вчинили замах на так званого «голову Маріупольської міської ради» Олега Носенка. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, Носенко після удару тупим предметом в область потилиці знаходиться в реанімації у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою.
«Щодо подробиць, тупий предмет – звичайна цегла в потилицю по вулиці Спортивній», – розповів Андрющенко.
Радник мера Маріуполя натякнув, що за замахом стоять партизани.
Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці, внаслідок чого рух поїздів призупинено.
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