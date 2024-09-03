Положили лицом на землю: российские военные расстреляли в спину пленных бойцов ВСУ на Торецком направлении

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Так, 3 сентября в Телеграм-канале опубликовали информацию о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих на Торецком направлении.

В сообщении говорится о том, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрались россияне. Оккупанты положили их лицом на землю и почти сразу расстреляли в спину.

Сейчас эти данные проверяются. Проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» сообщил, что украинских военнопленных на Торецком направлении расстреляли 2 сентября.

Напомним, что в июне российские оккупанты по приказу своих командиров обезглавили украинского военного в Донецкой области.