Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Поклали обличчям на землю: російські військові розстріляли у спину полонених бійців ЗСУ на Торецькому напрямку

03 вересня 2024, 20:26

Поклали обличчям на землю: російські військові розстріляли у спину полонених бійців ЗСУ на Торецькому напрямку

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Так, 3 вересня у Телеграм-каналі опублікували інформацію про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ українських військовослужбовців на Торецькому напрямку.

У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися росіяни. Окупанти поклали їх обличчям на землю і майже одразу розстріляли у спину.

Наразі ці дані перевіряються. Проводиться низка слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину.

Раніше лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив, що українських військовополонених на Торецькому напрямку розстріляли 2 вересня.

Нагадаємо, що у червні російські окупанти за наказом своїх командирів обезголовили українського військового в Донецькій області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Торецький напрямок
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Полонені розстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:21
У низці окупованих містах Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс
17:44
У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації
13:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Головне за день: Армія РФ наближається до Покровська. Обстріли Києва, Сум та Харкова
22:40
«ДНР» заявила про поранення мешканця селища під Донецьком
20:00
На окупованій території Луганщини гасять велику пожежу — є жертви серед населення
16:58
В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці: рух поїздів призупинений
10:13
Поблизу Сєвєродонецька виникла масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на околиці міста, згоріли десятки будинків – ОВА
22:16
Головне за день: Черговий удар по Харкову. Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині
12:35
Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині — DeepState
23:03
Головне за день: Атака на Часів Яр. У Харкові збільшилася кількість загиблих
11:09
Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: 2 особи загинули, 9 поранено
08:45
Карлівка на Донеччині перейшла під контроль росіян
23:43
Головне за день: Бої на околицях Селідового. Авіаудар по центру Харкова
23:20
СБУ повідомила про підозру путінському куратору окупованих територій України Сергію Кірієнку
21:16
РФ створює на Запоріжжі новий батальйон. У Маріуполі два роки чекають на ремонт будинків: дайджест ►
18:32
Дітей годувати нічим: на окупованій Донеччині не профінансували харчування у школах та дитсадках
16:48
У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня
15:44
ДТП у Донецьку: дві машини згоріли, є постраждалі
11:15
Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
усі новини
21:54
БПЛА атакував полігон окупантів на кордоні Донеччини та Запоріжжя: поранені військові РФ
20:26
Поклали обличчям на землю: російські військові розстріляли у спину полонених бійців ЗСУ на Торецькому напрямку
19:40
У Краматорську сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці: горить весь дах будинку, врятовані п'ять людей
18:52
Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень
18:21
У низці окупованих містах Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс
17:44
У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації
17:41
У Покровському районі пролунали вибухи
16:47
У мережі з'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки
16:20
Масштабна пожежа у нацпарку «Святі гори»: загальна площа займання 5000 га, пошкоджено понад 30 будинків
15:47
Українські десантники відбили наступ колони техніки РФ на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
15:22
Десятки загиблих: Президент, Міноборони та МВС розповіли про наслідки ракетних ударів РФ по інституту зв'язку у Полтаві
15:11
Чи працюватиме «Укрпошта» у Покровську: відповідь гендиректора компанії
14:26
Росія вдарила по військовому інституту зв'язку в Полтаві
14:20
Армія РФ поранила трьох людей у Покровську, до міста долітає ствольна артилерія — глава МВА
13:23
Українські військові під Покровськом можуть опинитися в оточенні — Forbes
13:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:02
Окупанти з артилерії атакували Покровськ: постраждав працівник «Укрзалізниці»
11:57
У Костянтинівці пролунали потужні вибухи
10:57
Пожежу в національному природному парку «Святі гори» на Донеччині гасять третю добу
10:41
Російські військові посилили тиск на Курахівському напрямку в Донецькій області — Генштаб ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Масштабна пожежа у п'ятиповерхівці у Краматорську. Фото: Kramatorsk Post У Краматорську сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці: горить весь дах будинку, врятовані п'ять людей
03 вересня, 19:40
Удар по Костянтинівці. Фото: «Типова Костянтинівка» Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень
03 вересня, 18:52
Наступ колони техніки РФ на українські позиції на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили наступ колони техніки РФ на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
03 вересня, 15:47
Росіяни сьогодні завдали ракетного удару по Полтаві. Фото: соцмережі Росія вдарила по військовому інституту зв'язку в Полтаві
03 вересня, 14:26
Військовий аеродром у російській Твері атакували ударні дрони. Фото: Defense News У Росії повідомили про атаку безпілотників на аеродром у Твері
03 вересня, 07:52
Порятунок поранених у Кураховому. Фото: кадр із відео Масований обстріл центру Курахового: у поліції показали кадри, як рятували поранених людей під ударами РФ
02 вересня, 15:38

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір