Поклали обличчям на землю: російські військові розстріляли у спину полонених бійців ЗСУ на Торецькому напрямку

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Так, 3 вересня у Телеграм-каналі опублікували інформацію про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ українських військовослужбовців на Торецькому напрямку.

У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися росіяни. Окупанти поклали їх обличчям на землю і майже одразу розстріляли у спину.

Наразі ці дані перевіряються. Проводиться низка слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину.

Раніше лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив, що українських військовополонених на Торецькому напрямку розстріляли 2 вересня.

Нагадаємо, що у червні російські окупанти за наказом своїх командирів обезголовили українського військового в Донецькій області.