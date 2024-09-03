БПЛА атаковал полигон оккупантов на границе Донетчины и Запорожья: ранены военные РФ

2 сентября в 17:45 украинский дрон ударил по российскому тренировочному полигону в районе сел Бабах-Тарама Донецкой области и Куликовское на Запорожье. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в результате атаки троих военных РФ доставили в госпиталь с ранениями средней тяжести.

«Система ПВО не сработала, поэтому пристрелку можно считать успешной. Мариупольский район и Мариуполь сразу отреагировали усиленными мерами поиска корректировщиков. Общие патрули полицаев и военных до ночи искали. Не нашли», – отметил Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета, он в реанимации.