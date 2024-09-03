БПЛА атакував полігон окупантів на кордоні Донеччини та Запоріжжя: поранені військові РФ

2 вересня о 17:45 український дрон ударив по російському тренувальному полігону в районі сіл Бабах-Тарама Донецької області та Куликівське на Запоріжжі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, внаслідок атаки трьох військових РФ доправили до шпиталю з пораненнями середньої тяжкості.

«Система ППО не спрацювала, тому пристрілку можна вважати успішною. Маріупольський район та Маріуполь одразу відреагували посиленими заходами пошуку коригувальників. Загальні патрулі поліцаїв та військових до ночі шукали. Не знайшли», – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради, він у реанімації.