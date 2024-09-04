Количество погибших во Львове возросло до семи, из них трое — дети

Последствия российского удара по Львову сегодня утром. Фото: ГСЧС

Во Львове в результате сегодняшних обстрелов количество погибших возросло до семи. Поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко.

Как сообщил Клименко, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек.

По состоянию на 9:09 известно о семи погибших во Львове, среди которых трое детей.

Перед этим глава МВД рассказывал, что в результате обстрела около 40 человек получили ранения. Также были повреждены полсотни многоквартирных и частных домов, а работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) спасли 12 человек.

В эфире телемарафона городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что российские военные атаковали два района города — Франковский и Железнодорожный. В некоторых местах до сих пор еще есть огонь.

«Большинство поврежденных объектов — это все историческое наследие. 70 домов в целом получили поражения ... Похоже, что это была комбинированная атака. И ракеты, и дроны», — рассказал Садовый.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация утром 4 сентября совершила масштабный обстрел Львова.