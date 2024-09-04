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Кількість загиблих у Львові зросла до семи, з них троє дітей

04 вересня 2024, 09:50

Кількість загиблих у Львові зросла до семи, з них троє дітей

Наслідки російського удару по Львову сьогодні вранці. Фото: ДСНС Наслідки російського удару по Львову сьогодні вранці. Фото: ДСНС

У Львові внаслідок сьогоднішнього обстрілу кількість загиблих зросла до семи. Пошуково-рятувальна операція продовжується. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко.

Як повідомив Клименко, рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей.

Станом на 9:09 відомо про сімох загиблих у Львові, серед яких троє дітей.

Перед цим глава МВС розповідав, що внаслідок обстрілу близько 40 людей отримали поранення. Також було пошкоджено півсотні багатоквартирних та приватних будинків, а працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували 12 осіб.

В ефірі телемарафону міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що російські військові атакували два райони міста — Франківський та Залізничний. У деяких місцях досі є вогонь.

«Більшість пошкоджених об'єктів — це вся історична спадщина. 70 будинків загалом отримали ураження... Схоже, що це була комбінована атака. І ракети, і дрони», — розповів Садовий.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація вранці 4 вересня здійснила масштабний обстріл Львова .

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