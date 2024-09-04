Бывший милиционер помогал россиянам атаковать Торецк

Бывший милиционер помогал РФ атаковать Торецк. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора ФСБ, передававшего оккупантам локации украинских войск, которые обороняют Торецк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«По данным следствия, вражеским приспешником является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, который ждал захвата громады. Чтобы помочь рашистам прорваться в город, фигурант обходил населенный пункт, где скрыто фиксировал расположение опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ», — говорится в заявлении службы безопасности.

Бывший милиционер помогал РФ атаковать Торецк. Фото: СБУ

Также он пытался установить координаты штабов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Торецком направлении.

Бывший милиционер помогал РФ атаковать Торецк. Фото: СБУ

Полученную информацию фигурант пересылал в телеграмм-бот, который администрировали представители россиян.



Сейчас информатор находится под стражей. Продолжается расследование, ему грозит до 12 лет тюрьмы.



Ранее СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко.