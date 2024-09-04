Колишній міліціонер допомагав росіянам атакувати Торецьк

Колишній міліціонер допомагав РФ атакувати Торецьк. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ, який передав окупантам локації українських військ, які обороняють Торецьк. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



«За даними слідства, ворожим поплічником є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на захоплення громади. Щоб допомогти рашистам прорватися до міста, фігурант обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ», — йдеться у заяві служби безпеки.

Колишній міліціонер допомагав РФ атакувати Торецьк. Фото: СБУ

Також він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку.

Колишній міліціонер допомагав РФ атакувати Торецьк. Фото: СБУ

Отриману інформацію фігурант пересилав до телеграм-бота, який адміністрували представники росіян.



Наразі інформатор перебуває під вартою. Продовжується розслідування, йому загрожує до 12 років ув'язнення.



Раніше СБУ повідомила про підозру путінського куратора окупованих територій України Сергія Кірієнка.