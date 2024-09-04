Колишній міліціонер допомагав росіянам атакувати Торецьк

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ, який передав окупантам локації українських військ, які обороняють Торецьк. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«За даними слідства, ворожим поплічником є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на захоплення громади. Щоб допомогти рашистам прорватися до міста, фігурант обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ», — йдеться у заяві служби безпеки.
Колишній міліціонер допомагав РФ атакувати Торецьк. Фото: СБУ
Також він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку.
Колишній міліціонер допомагав РФ атакувати Торецьк. Фото: СБУ
Отриману інформацію фігурант пересилав до телеграм-бота, який адміністрували представники росіян.
Наразі інформатор перебуває під вартою. Продовжується розслідування, йому загрожує до 12 років ув'язнення.
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